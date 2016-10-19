Смертник подорвал себя в госпитале Калифорнии

Неизвестный мужчина решил покончить с собой с помощью самодельного взрывного устройства.

Взрыв прогремел в одной из клиник американского штата Калифорния. В результате погиб один человек, передает Today.kz со ссылкой на телеканал KTVU.

Инцидент произошел в округе Окленд накануне около 18:30 по местному времени. Неизвестный мужчина на инвалидной коляске въехал в клинику Сан Антонио. При нем находилась самодельная бомба, которая взорвалась внутри здания. Других пострадавших, кроме смертника, нет.

Очевидцы сообщают, что взрывное устройство выглядело как кусок трубы с детонатором. Местные СМИ считают, что это было самоубийство.

Прибывшая на место группа по разминированию других взрывных устройств не обнаружила. Правоохранительные органы начали проверку по факту взрыва.