Президент Филиппин: Мне плевать на права человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что ему "наплевать на права человека". Об этом он сообщил в ходе интервью телеканалу Al Jazeera, отвечая на вопрос о ведущейся в стране войне против наркоторговли.

По словам главы государства, активные действия начались из-за того, что огромное число "зараженных наркоманией" людей тормозят развитие страны и уничтожат следующее поколение филиппинцев. "Если ты уничтожаешь мою страну, то я тебя убью. Если ты уничтожаешь наших детей, то я тебя убью. У меня есть обязанность сохранить поколение. Если здесь идет речь о правах человека, то я плевать на это хотел. Я должен вселять страх, потому что враги государства хотят уничтожить наших детей", - пояснил Дутерте.