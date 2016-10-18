Президент Филиппин: Мне плевать на права человека

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Президент Филиппин: Мне плевать на права человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что ему "наплевать на права человека". Об этом он сообщил в ходе интервью телеканалу Al Jazeera, отвечая на вопрос о ведущейся в стране войне против наркоторговли.

По словам главы государства, активные действия начались из-за того, что огромное число "зараженных наркоманией" людей тормозят развитие страны и уничтожат следующее поколение филиппинцев. "Если ты уничтожаешь мою страну, то я тебя убью. Если ты уничтожаешь наших детей, то я тебя убью. У меня есть обязанность сохранить поколение. Если здесь идет речь о правах человека, то я плевать на это хотел. Я должен вселять страх, потому что враги государства хотят уничтожить наших детей", - пояснил Дутерте.

Дутерте стал президентом в мае 2016 года, завоевав симпатии избирателей обещаниями жестко бороться с драгдилерами. Он, в частности, говорил, что будет убивать торговцев запрещенными веществами и скидывать их тела в бухту Манилы. После избрания Дутерте пообещал гражданам медаль за убийство наркодилера, а также объявил о намерении вернуть смертную казнь. За время его правления были убиты более трех тысяч лиц, предположительно имевших отношение к наркотикам.

Ранее сообщалось, что филиппинские власти создали специальные отряды полиции, целью которых является устранение наркоманов и наркодилеров. Созданы десять спецотрядов из 16 правоохранителей - в ночное время они ликвидируют преступников, имеющих какие-либо отношение к наркотикам.

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