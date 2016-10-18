Что видят с рабочего места люди разных профессий

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Что видят с рабочего места люди разных профессий

Перед вами подборка фотографий представителей разных профессий, которые сделали снимки своих рабочих мест.

Фото: fototelegraf.ru

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