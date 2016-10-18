​Названа стоимость первого летающего автомобиля

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​Названа стоимость первого летающего автомобиля

Расход топлива в воздухе на 100 километров составит 15 литров.

Инженеры из Словакии назвали цену на первый в истории летающий автомобиль, передает VistaNews.

Летающий автомобиль AeroMobil 3.0 будет стоить 200 тысяч евро. Инженеры также назвали технические подробности словацкой иномарки. Модель получит 160-сильный двигатель Rotax 192 объёмом в три литра.

Отмечается, что в воздухе AeroMobil 3.0 сможет развивать скорость до 200 километров в час по воздуху и до 160 км/ч по земле. Чтобы взлететь, автомобилю понадобится проехать расстояние в 310 метров.

Максимальная дистанция, которую может совершить AeroMobil 3.0, приравнивается к 700 километрам. Передвижение осуществляется на обыкновенном бензине. Инженеры добавляют, что расход топлива в воздухе на 100 километров составит 15 литров.

Стоимость новинки может заметно снизиться до конца ода, считают эксперты.

Владелец словацкой иномарки сможет пользоваться машиной, даже не имея при этом водительских прав. Ранее сообщалось, что чтобы сесть за руль такого автомобиля, необходимо иметь права как водителя, так и пилота. Видимо, решать это предстоит по факту выпуска модели.

Выпуск летающего автомобиля намечен на 2017 год.

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