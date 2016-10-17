Казахстанских туристов в Таиланде призвали быть скромнее

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Казахстанских туристов в Таиланде призвали быть скромнее

В стране объявлен годовой траур.

В связи с 30-дневным трауром по случаю смерти короля Таиланда департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК рекомендует казахстанским туристам вести себя поскромнее, сообщает Казинформ.

«Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан рекомендует казахстанским туристам в Таиланде проявлять уважение к чувствам жителей, скорбящих по своему монарху, стараться одеваться сдержанно и вести себя уважительно, воздерживаться от публичных проявлений веселья и обсуждения королевской семьи Таиланда в общественных местах в дни траура. Также департамент индустрии туризма МИР РК настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать своих клиентов о правилах поведения в этой стране в период траура», - говорится в сообщении директора департамента Марата Игали.

Он напомнил, что 13 октября 2016 года на 89-м году жизни скончался король Таиланда Пхумипон Адульядет, находившийся на троне более 70 лет, который считался самым долгоправящим монархом в современном мире.

В стране объявлен годовой траур. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча призвал соотечественников воздержаться от любых развлекательных мероприятий в течение следующих 30 дней. По сообщения прессы, закрылись некоторые магазины и отдельные туристические зоны. Некоторые магазины перестали продавать алкоголь.

«Во время траура туристы в Таиланде могут столкнуться с различными ограничениями в части доступа к развлечениям, включая рестораны, бары и торговые центры», - отмечает он.

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