Более 12 тысяч жителей Филиппин эвакуированы из-за урагана

Власти Филиппин эвакуировали почти 12,5 тысячи жителей незадолго до того, как мощный ураган третьей категории "Сарика" обрушился на северную часть страны, передает РИА Новости.

По данным метеорологов, скорость ветра урагана снизилась со 150 до 130 километров в час после того, как он достиг суши. Сейчас ураган продвигается на запад в сторону Южно-Китайского моря. Как сообщает агентство, ураган унес жизни по меньшей мере двух человек.

Специалисты следят также за ураганом "Хаима", который сформировался к югу от острова Гуам в субботу и может обрушиться на Филиппины 17 октября.

Филиппинские авиакомпании отменили часть международных и внутренних рейсов. Более 6,5 тысячи путешественников застряли в морских портах.