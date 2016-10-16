Меркель предложит ужесточить санкции против России

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Канцлер Германии Ангела Меркель намерена выступить за ужесточении санкции в отношении России из-за действий Москвы в Сирии. Об этом сообщает сайт издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Эта тема будет обсуждаться на заседании Европейского совета, которое пройдет 20-21 октября.
Рассматривается возможность введения санкций в области самолетостроения и в сферах, которые связаны с оборонной промышленностью.
Газета уточняет, что президент США Барак Обама готов оказать поддержу Меркель, если страны-члены ЕС придут к общему мнению по поводу новых ограничительных мер в отношении Москвы.
В последние несколько месяцев чрезвычайно обострилась ситуация в сирийском городе Алеппо. Соединенные Штаты обвиняют сирийские власти и Россию в бомбардировках мирных жителей и вооруженной оппозиции. Дамаск и Москва в свою очередь настаивают на том, что наносят удары только по террористам и обвиняют Вашингтон в неспособности оказать влияние на отряды умеренной оппозиции, заставив их отделиться от экстремистов.
В субботу, 8 октября, Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала в Совете Безопасности ООН предложенную Францией резолюцию о введении режима прекращения огня в Алеппо. Российский вариант также не был принят.
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