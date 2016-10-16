ВВС Ирака сбросили на Мосул листовки, предупреждая о скором штурме

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ВВС Ирака сбросили на Мосул листовки, предупреждая о скором штурме

ВВС Ирака в субботу ночью сбросили на захваченный боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Мосул тысячи листовок, предупреждая местных жителей о предстоящей операции по освобождению города, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Настало время победы. Время прославить чистый Ирак без ДАИШ (арабский акроним ИГ — ред.) или любой сомнительной идеологии", — гласит один из заголовков листовок, цитирующий обращенные жителям Мосула слова премьера Ирака Хайдера аль-Абади.

"Мы готовимся начать действия по освобождению Мосула и вернуть безопасность и стабильность в регион", — сообщает другой заголовок.

Власти призвали жителей города не паниковать, оставаться в домах и избегать определенных частей города.

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