Теракт в Багдаде унес жизни более 30 человек

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Теракт в Багдаде унес жизни более 30 человек
Фото: Ahmed Saad / Reuters

15 октября в столице Ирака произошел подрыв террориста-смертника, передает Комсомольская правда.

Как сообщает агентство Рейтер, жертвами трагедии стали, как минимум, 31 человек. Ранены были около 30 человек. По данным боевиков, погибли и пострадали около 100 человек.

Смертник подорвался в палатке, установленной на оживленном рынке в районе Шааб. Мусульмане-шииты проводили ритуал поминовения убитого в VII веке внука пророка Мухаммеда - имама Хусейна.

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрыв.

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