Теракт в Багдаде унес жизни более 30 человек

Фото: Ahmed Saad / Reuters
15 октября в столице Ирака произошел подрыв террориста-смертника, передает Комсомольская правда.
Как сообщает агентство Рейтер, жертвами трагедии стали, как минимум, 31 человек. Ранены были около 30 человек. По данным боевиков, погибли и пострадали около 100 человек.
Смертник подорвался в палатке, установленной на оживленном рынке в районе Шааб. Мусульмане-шииты проводили ритуал поминовения убитого в VII веке внука пророка Мухаммеда - имама Хусейна.
Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрыв.
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