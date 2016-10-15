В Варшаве при взрыве самодельной бомбы погиб человек

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Один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате взрыва самодельной бомбы в жилом доме в Варшаве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.



Взрыв произошел вечером в пятницу в районе Таргувек на севере польской столицы. По данным телеканала, взрывное устройство, размещенное в термосе, было установлено у входной двери в одну из квартир на третьем этаже четырехэтажного дома.



По данным полиции, причин считать взрыв терактом нет.



"Нет признаков того, что взрыв имел характер террористической атаки”, — заявил представитель варшавской полиции Мариуш Мрозек. Телеканал отмечает, что взрыв мог стать частью конфликта двух преступных группировок.



Из дома, где произошел взрыв, эвакуированы около 100 человек. В настоящее время эксперты изучают место происшествия, выясняя, пригодно ли здание для проживания.