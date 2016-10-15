В Варшаве при взрыве самодельной бомбы погиб человек

Автор:
В Варшаве при взрыве самодельной бомбы погиб человек

Фото vesti.ru

Один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате взрыва самодельной бомбы в жилом доме в Варшаве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

Взрыв произошел вечером в пятницу в районе Таргувек на севере польской столицы. По данным телеканала, взрывное устройство, размещенное в термосе, было установлено у входной двери в одну из квартир на третьем этаже четырехэтажного дома.

По данным полиции, причин считать взрыв терактом нет.

"Нет признаков того, что взрыв имел характер террористической атаки”, — заявил представитель варшавской полиции Мариуш Мрозек. Телеканал отмечает, что взрыв мог стать частью конфликта двух преступных группировок.

Из дома, где произошел взрыв, эвакуированы около 100 человек. В настоящее время эксперты изучают место происшествия, выясняя, пригодно ли здание для проживания.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
10.10.2016, 09:20
  
У здания полиции в Турции взорвалась бомба: 18 погибших
05.10.2016, 21:20
  
В Кенкияке в 2-этажном доме взорвался газ
01.10.2016, 10:26
  
В Актюбинской области в двухэтажном доме взорвался газ
27.09.2016, 14:47
  
В Багдаде произошел взрыв, жертвами стали четыре человека
20.09.2016, 09:32
  
Фигуранту дела о взрыве в Нью-Йорке грозит до 20 лет по каждой из пяти статей 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Итальянец снова покорил Сеть своим зажигательным танцем 2
Анталию обстреляли ракетами
​Генассамблея ООН утвердила нового генсека
Енот украл у американца телефон и записал на камеру свой побег
Бритни Спирс заявила, что готова стать новой женой Брэда Питта 1
Снег можно использовать вместо кондиционеров - канадские ученые
За 104 тысячи долларов ушли с молотка кроссовки как у главного героя из фильма "Назад в будущее"
В Нидерландах хотят разрешить эвтаназию тем, кто считает, что прожил достаточно
Новая математическая загадка для "гениев" появилась в Сети 2
Эксперты назвали самые безопасные в мире страны 1