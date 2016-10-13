Енот украл у американца телефон и записал на камеру свой побег

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Енот украл у американца телефон и записал на камеру свой побег

Видео собрало почти 130 тысяч перепостов и около 200 тысяч лайков.

19-летний житель Элизабеттауна (штат Кентукки, США) Гай Уильямс, прогуливаясь по парку, увидел енота и решил покормить его желудями, пишет Life.ru.

Тот был не против и уже через несколько минут спокойно подкреплялся лакомством, не откликаясь на тут же придуманное ему имя Стэнли. Ещё спустя какое-то время Гай решил снять процесс своего знакомства с мелким хищником и, включив камеру с подсветкой, положил телефон на землю. Однако Стэнли тут же заинтересовался гаджетом, схватил его и побежал прочь. Гай кинулся за ним с криками: "Стэнли! Стэнли, постой!", но бесполезно. Вся погоня, разумеется попала на видео:

Всё закончилось хорошо. Енот бросил камеру и скрылся в неизвестном направлении, а Гай Уильямс выложил это видео в Twitter, где оно собрало почти 130 тысяч перепостов и около 200 тысяч лайков.

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