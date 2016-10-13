Бритни Спирс заявила, что готова стать новой женой Брэда Питта

Известная американская певица уже не первый раз заявляет, что является давней поклонницей актёра, передает Life.ru.
Американская поп-звезда
- Моё первое большое фанатское сумасшествие - это Питт, который сейчас как раз одинок, - сказала Спирс с улыбкой на лице.
Нужно заметить, что певица уже не первый раз заявляет, что является давней поклонницей Питта. В эфире одного из американских телеканалов она даже заявляла, что готова стать няней для детей Джоли и Питта, чтобы как можно чаще видеть своего кумира.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.