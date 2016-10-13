Бритни Спирс заявила, что готова стать новой женой Брэда Питта

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Бритни Спирс заявила, что готова стать новой женой Брэда Питта

Известная американская певица уже не первый раз заявляет, что является давней поклонницей актёра, передает Life.ru.

Американская поп-звезда Бритни Спирс в эфире одного из австралийских телешоу заявила, что готова заменить Брэду Питту Анджелину Джоли.

- Моё первое большое фанатское сумасшествие - это Питт, который сейчас как раз одинок, - сказала Спирс с улыбкой на лице.

Нужно заметить, что певица уже не первый раз заявляет, что является давней поклонницей Питта. В эфире одного из американских телеканалов она даже заявляла, что готова стать няней для детей Джоли и Питта, чтобы как можно чаще видеть своего кумира.

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