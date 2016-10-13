Снег можно использовать вместо кондиционеров - канадские ученые

Новая технология позволит заметно сократить энергопотребление и положительно отразится на климате, уверены исследователи из Канады.

Канадские ученые предлагают использовать для охлаждения домов летом снег, убираемый с дорог зимой. Инициатива изложена в статье, опубликованной в журнале Clean Technologies and Environmental Policy, передает gismeteo.ru.

Авторы исследования пояснили, что на кондиционеры и системы климат-контроля приходится около 17 процентов потребляемого электричества в Канаде. В будущем этот показатель будет расти. Новая технология, по мнению ученых из Университета Британской Колумбии, снизит эти расходы. Также будет решена и другая проблема, характерная для севера, - утилизация снега, убранного с дорог.

Расчеты на компьютерной модели показали, что предлагаемая система охлаждения способна окупить себя за 20 лет. Кроме того, снизится нагрузка на климат, уменьшатся выбросы фреонов и сернистого газа из холодильных установок, а также парниковых газов, которые вырабатываются при производстве электричества.

В части статьи, выложенной в открытом доступе, не уточняется, каким образом планируется использовать снег.

Технология охлаждения помещений с помощью снега давно известна (в XIX веке его стали применять для охлаждения публичных помещений). Однако ее недостаток в том, что нужно строить большие помещения для хранения запасов. После изобретения первых кондиционеров и холодильников от этой технологии отказались.