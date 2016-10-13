За 104 тысячи долларов ушли с молотка кроссовки как у главного героя из фильма "Назад в будущее"

В продаже кроссовки появятся в конце осени 2016 года.

На аукционе в Гонконге пара "самозашнуровывающихся" кроссовок Nike Mag из фильма "Назад в будущее" была продана за $104 тысячи, сообщает Росбалт со ссылкой на Mashable.