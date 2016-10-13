За 104 тысячи долларов ушли с молотка кроссовки как у главного героя из фильма "Назад в будущее"

В продаже кроссовки появятся в конце осени 2016 года.
На аукционе в Гонконге пара "самозашнуровывающихся" кроссовок
Имя покупателя не называется. Как сообщает издание, часть вырученных средств была направлена в фонд J.
В продаже кроссовки появятся в конце осени 2016 года.
На аукционе в Гонконге пара "самозашнуровывающихся" кроссовок
Имя покупателя не называется. Как сообщает издание, часть вырученных средств была направлена в фонд J.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.