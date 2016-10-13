В Нидерландах хотят разрешить эвтаназию тем, кто считает, что прожил достаточно

Политика по отношению к эвтаназии пользуется большой поддержкой в голландском обществе.
Голландское правительство готовит законопроект, предусматривающий легализацию содействия в добровольном уходе из жизни для тех, кто полагает, что "их жизнь исчерпана", однако не обязательно при этом смертельно болен, передает Русская служба BBC.
В 2002 году Нидерланды стали первой страной, легализовавшей
Как сообщает
Это предложение, скорее всего, вызовет новую волну недовольства со стороны критиков, заявляющих, что практика
Политика по отношению к эвтаназии пользуется большой поддержкой в голландском обществе, и число пациентов, расстающихся с жизнью при помощи врачей, стремительно растет с каждым годом. Также ширится круг медицинских работников, готовых оказывать содействие в этом процессе.
В 2015 году в Нидерландах зафиксировано 5516 случаев эвтаназии, что составляет 3,9% всех смертей в стране. Эвтаназия может применяться к детям, начиная с 12-летнего возраста, а также, при соблюдении определенных условий, к младенцам до двух лет.
Министр здравоохранения Эдит Схипперс указывает, что желание уйти из жизни по собственному выбору более характерно для пожилых людей и поэтому новая система будет ограничена этой категорией. Тем не менее она не стала указывать возрастной порог, с которого будет действовать готовящийся закон.
Ожидается, что законопроект будет подготовлен в окончательном виде во второй половине 2017 года.
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