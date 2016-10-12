Эксперты назвали самые безопасные в мире страны

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Эксперты назвали самые безопасные в мире страны

Лидером рейтинга стала Финляндия, на втором месте находится Катар, замыкают тройку ОАЭ.

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) определили самые безопасные страны мира. Лидером рейтинга, в который вошло 141 государство, стала Финляндия, сообщается в отчете ВЭФ.

На втором месте находится Катар, замыкают тройку ОАЭ. Исландии и Австрии достались четвертая и пятая позиции в списке соответственно.

В первую десятку рейтинга в порядке убывания также были включены Люксембург, Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия.

Казахстан в этом рейтинге занял 72 строчку, Россия - 126, США - 73. Последнее место в рейтинге отдали Нигерии.

При создании этого перечня учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью в стране, включая терроризм, уровень доверия населения к правоохранительным органам, способность стражей порядка защитить граждан и другие параметры.

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