За низкую зарплату в Европе оштрафовали водителя

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За низкую зарплату в Европе оштрафовали водителя

Курьёзный, казалось бы, случай произошёл с водителем из Чехии, которого полиция оштрафовала не за превышение скорости или какое-либо другое нарушение ПДД, а за зарплату ниже установленных во Франции норм.

Вот уже несколько месяцев во Франции и Германии действует весьма интересный закон. Дальнобойщики, путь которых начинается или заканчивается в этих странах, обязаны получать заработную плату не ниже чем 9.67 и 8.5 евро в час соответственно, иначе им грозит административный штраф в размере 135 евро. Сделано это для защиты от конкурентов из менее развитых стран. Вскоре аналогичные меры планируют принять и другие европейские страны, к примеру, с 1 января 2017 года их собираются ввести Австрия, Голландия, Бельгия и Италия, сообщает kolesa.kz.

Водитель чешской грузовой компании стал первым работником из этой страны, который попался полиции из-за низкой зарплаты. У шофёра не оказалось справки, подтверждающей уровень доходов. Отметим, в Чехии минимальная ставка чуть больше 2 евро за час. Дальнобойщики получают чуть больше, но до уровня зарплат их французских коллег всё равно недотягивают. К счастью, мужчине уплачивать штраф самостоятельно не пришлось. За него это сделала компания.

Сколько же должен получать дальнобойщик, чтобы не быть оштрафованным в Европе? Для примера: в Германии водитель не может находиться за рулём больше 90 часов в течение двух недель, то есть в месяц он может отработать до 200 часов. По немецким тарифам это около 1 900 евро, или более 700 000 тенге. Интересно, много ли в Казахстане дальнобойщиков, имеющих подобные зарплаты, а значит имеющих право возить грузы из Европы?

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