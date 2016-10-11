Самые популярные автомобили в мире

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Самые популярные автомобили в мире

Первое место в Топ-10 по-прежнему удерживает японский седан Toyota Corolla.

Международный аналитический сервис Focus2move, специализирующийся на автомобильной отрасли, опубликовал рейтинг самых востребованных в мире моделей машин по итогам 8 месяцев 2016 года. Данные исследования приводит издание Regnum.

Первое место в Топ-10 по-прежнему удерживает японский седан Toyota Corolla. С января по август во всем мире было продано 836 тысяч экземпляров этой модели – на 1,5% меньше, чем в прошлом августе, но все равно на 200 тысяч машин больше, чем у ближайшего преследователя – пикапа Ford F-150.

Пикап Ford F-150 обязан своим местом в тройке лидеров американскому рынку, где модель пользуется огромной популярностью. Востребованность автомобиля за год выросла на 9,2% процента.

Хэтчбек Volkswagen Golf потерял за год 6,1 процента своей популярности. Хотя модель продается на большем числе рынков, чем обогнавший ее Ford F-150, с января по август 2016 года она была распродана тиражом в 634 тысяч экземпляров – на полторы сотни тысяч меньше, чем у соперника.

В пятерку лидеров также попали Ford Focus и Hyundai Elantra. За ними следуют кроссовер Toyota RAV4, семейство моделей Volkswagen Polo, кроссовер Honda CR-V, седан Toyota Camry и пикапChevrolet Silverado.

Напомним, что по итогам 2015 года состав тройки лидеров был таким же, но тогда европейскому хэтчбеку удалось обойти по продажам американский пикап.

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