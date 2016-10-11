Казахстан занял 30-е место среди самых благополучных стран для проживания девочек

Ближайшие соседи Казахстана - Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, заняли 38-е, 57-е и 58-е места соответственно.
Рейтинг был составлен
Среди 144 стран, участвовавших в рейтинге, Казахстан занял 30-е место. Согласно отчету организации Save the Children, Казахстан обошел США, Японию и другие развитие страны во многом благодаря высокому показателю представительства женщин в Парламенте.
По мнению экспертов организации, Швеция - это лучшая страна на земле для девочек. Последнее место в рейтинге занимает
В десятку лучших стран вошли исключительно европейские страны - Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Словения, Португалия, Швейцария и Италия.
Следует отметить, что при составлении рейтинга его создатели учитывают пять ключевых факторов - уровень
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