Казахстан занял 30-е место среди самых благополучных стран для проживания девочек

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Казахстан занял 30-е место среди самых благополучных стран для проживания девочек

Ближайшие соседи Казахстана - Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, заняли 38-е, 57-е и 58-е места соответственно.

Рейтинг был составлен Международной неправительственной организацией Save the Children, которая продвигает права детей в развивающихся странах, пишет МИА Казинформ.

Среди 144 стран, участвовавших в рейтинге, Казахстан занял 30-е место. Согласно отчету организации Save the Children, Казахстан обошел США, Японию и другие развитие страны во многом благодаря высокому показателю представительства женщин в Парламенте.

По мнению экспертов организации, Швеция - это лучшая страна на земле для девочек. Последнее место в рейтинге занимает Нигер, где около 76% женщин вступают в брак, не достигнув 18-летия.

В десятку лучших стран вошли исключительно европейские страны - Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Словения, Португалия, Швейцария и Италия.

Следует отметить, что при составлении рейтинга его создатели учитывают пять ключевых факторов - уровень материнской смертности и подростковой беременности, процент ранних браков и девушек, получивших неполное среднее образование, а также показатель представительства женщин в Парламенте/Правительстве.

Организация Save the Children,основанная в Великобритании в 1919 году, стремится улучшить жизнь детей по всему миру посредством лучшего образования, программ здравоохранения и предоставления больших возможностей. Известные актрисы Джулианна Мур, Дженнифер Гарнер и Дженнифер Коннелли, а также звезда мирового футбола Криштиану Роналду являются посланниками данной организации.

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