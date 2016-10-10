Ученые: Бессонница ухудшает память на лица

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Ученые: Бессонница ухудшает память на лица

В Университете Глазго в Великобритании изучили влияние проблем со сном на способность запоминать.

Ученые из Университета Глазго в Великобритании пришли к выводу, что проблемы со сном могут привести к ухудшению кратковременной памяти и способности человека запоминать лица, передает MIGnews.ru.

Исследователи установили, что около 60% современных людей страдают из-за проблем со сном. В связи с этим ученые решили выяснить, к чему может привести бессонница.

Исследователи наблюдали за тем как качество и количество сна влияет на состояние участников эксперимента. В ходе исследования эксперты установили, что у тех участников, которые не выспались, возникают проблемы с кратковременной памятью. Также у недоспавших респондентов притуплялось внимание, им было тяжело запоминать лица людей.

Британские ученые пришли к выводу, что в результате нехватки сна человеческий мозг не успевает отдохнуть и начинает плохо функционировать. Эксперты советуют выделять несколько дней в неделе для полной разгрузки организма, а также тратить несколько часов на отдых в дневное время.

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