У здания полиции в Турции взорвалась бомба: 18 погибших

Турецкие власти страны обвинили во взрыве запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).
Недалеко от полицейского участка в провинции Хаккари на юго-востоке Турции взорвался автомобиль с заложенной в него бомбой. В результате инцидента погибли 18 человек, сообщает Росбалт со ссылкой на DHA.
Уточняется, что девять из 18 погибших - военнослужащие, еще 27 человек получили ранения.
Пока никто не взял на себя ответственность за происшедшее. Турецкие власти страны обвинили во взрыве запрещенную в стране Рабочую партию
Полиция оцепила место взрыва. Начались следственные мероприятия.
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