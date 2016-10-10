У здания полиции в Турции взорвалась бомба: 18 погибших

Турецкие власти страны обвинили во взрыве запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).

Недалеко от полицейского участка в провинции Хаккари на юго-востоке Турции взорвался автомобиль с заложенной в него бомбой. В результате инцидента погибли 18 человек, сообщает Росбалт со ссылкой на DHA.

Уточняется, что девять из 18 погибших - военнослужащие, еще 27 человек получили ранения.

Пока никто не взял на себя ответственность за происшедшее. Турецкие власти страны обвинили во взрыве запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).

Полиция оцепила место взрыва. Начались следственные мероприятия.