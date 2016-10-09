CNN опубликовал выдержки из интервью Трампа о своей интимной жизни

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CNN опубликовал выдержки из интервью Трампа о своей интимной жизни

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. / Фото /© AP Photo/ Patrick Semansky

Телеканал CNN опубликовал выдержки из разных интервью кандидата Республиканской партии в президенты США Дональда Трампа, в которых он обсуждает женщин в грубой и унизительной, по мнению ТВ, форме.

В приведенных телеканалом аудиозаписях Трамп обсуждал с американским теле- и радиоведущим Говардом Стерном преимущественно свою интимную жизнь. По данным CNN, республиканец давал эти интервью в разные годы в течение почти 20 лет.

Кандидат в паре интервью затрагивает тему внешности и физических данных своей дочери Иванки. На вопрос ведущего о том, делала ли она операцию по увеличению груди, Трамп ответил, что она всегда была "пышной", и назвал ее "потрясающе красивой".

В пятницу была обнародована видеозапись 11-летней давности, на которой Трамп заявляет, что женщины позволяют ему хватать их руками за интимные места, поскольку он "звезда". Трамп извинился за эти слова, но официальные лица его собственной партии осудили его, а некоторые отозвали свою поддержку.

Источник: РИА Новости

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