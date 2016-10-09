В Индии родители уморили голодом 13-летнюю девочку по совету священника, передает РИА Новости. Ювелирная фирма родных испытывала трудности, и брахман рекомендовал уговорить подростка держать традиционный пост с середины июля по первую декаду ноября чтобы вернуть удачу.
Арадхану привезли в больницу в коме после 68 дней поста с повреждениями кишечника и почек.
Трагедия возмутила правозащитников, которые требуют наказания для родителей.
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