Французы протестуют против создания центров для беженцев

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Сотни французов приняли участие в акции протеста против инициативы властей по созданию центров для приема беженцев, сообщают Vesti.ru со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Около 800 жителей французского поселка в 20 километрах от коммуны Йер протестуют против размещения 60 мигрантов из Кале в пустующем здании, где ранее размещалась психиатрическая больница коммуны. Аналогичные демонстрации проходят в коммунах Пьерфе и Форж-Ле-Бэн.

Ранее негласный лидер Йера Патрик Мартинелли выступил против переселения мигрантов в коммуну. По его словам, это может спровоцировать "серьезные волнения", поскольку "сельская местность не адаптирована для принятия такого количества людей".

Ранее президент Франции призвал власти Кале снести стихийный лагерь беженцев, известный как "джунгли", и расселить мигрантов по всей стране, передает РИА Новости.