Ученые доказали способность обезьян «читать» чужие мысли

Ученые предполагают, что человекообразные обезьяны, как и люди, способны понимать, о чем думают окружающие, передает Gazeta.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Группа исследователей под руководством Кристофера Крупенье из Университета Дюка считает, что человекообразные обезьяны демонстрируют отличительные признаки «теории разума» — понимания переживаний других людей, позволяющего объяснять и прогнозировать их поведение. Ученые записали движения глаз шимпанзе, бонобо и орангутанов, пока те смотрели видео, где человек в костюме Кинг-Конга разыгрывал другого человека.

Второй актер видел, как «Кинг-Конг» прячет похожий на камень предмет в стоге сена или прячется в нем сам. Когда человек уходил, «Кинг-Конг» мог перепрятать объект или сам перепрятаться. По возвращении человек не знал, изменилось ли что-то, но это знали подопытные обезьяны. Отслеживание направления взгляда показало, что почти все обезьяны ожидали, что человек двинется в неправильном направлении. Животные смотрели туда, где человек в последний раз видел «Кинг-Конга», или на камень.

Обезьяны правильно определяли наличие у человека ложных убеждений. Ранее это считалось свойственным только людям.