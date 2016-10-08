В Британии в морозильной камере нашли 15 мигрантов

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В Британии в морозильной камере нашли 15 мигрантов

По меньшей мере 15 нелегальных мигрантов были обнаружены в морозильной камере грузовика на лондонской кольцевой автодороге, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

По словам представителя полиции, водитель грузовика остановился на заправочной станции Clacket Lane после того, как услышал громкий стук внутри машины. На место происшествия прибыли правоохранители. Один ребенок и 14 взрослых, находившиеся внутри, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Стражи порядка перекрыли главный съезд на заправочную станцию. По делу начато расследование.

В конце сентября французские жандармы и спасатели вытащили семерых мигрантов, рассчитывающих переправиться в Великобританию, из грузовика, перевозившего ингредиенты корма для скота.

Нелегальные мигранты, проживающие во Франции, нередко ищут способы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании. Часто для этих целей они используют грузовики и поезда, проходящие через город Кале и направляющиеся по Евротоннелю в сторону Лондона.

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