На мосту в Нью-Йорке вывесили баннер с портретом Путина и подписью "миротворец"

В настоящее время полиция изучает записи с камер наблюдений. Пока ни один из участников акции не задержан.

Неизвестные вывесили баннер с изображением президента России Владимира Путина и подписью на английском языке peacemaker ("миротворец") на Бруклинском мосту через пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBS News .

Плакат размером шесть на девять метров с Путиным на фоне флагов России и Сирии появился около 14:30 по местному времени (21:30 мск) на северной стороне моста, связывающего Манхэттен с Бруклином . Спустя некоторое время он был снят.

The New York Post со ссылкой на очевидцев сообщает, что в акции участвовали как минимум два человека. "У нашего офиса большие окна, и мы видели, как поднимали (баннер). Два парня... немного повозились, но в конце концов вывесили его", - рассказал офисный работник Куинн Формел.

В настоящее время полиция изучает записи с камер наблюдений. Пока ни один из участников акции не задержан, передает CBS.