В эпицентре урагана "Мэтью" во Флориде оказались казахстанцы, МИД обещает им помочь

Казахстанцы, оказавшиеся в эпицентре урагана "Мэтью" во Флориде в США, могут обратиться за помощью в посольство РК в Вашингтоне, передает корреспондент ИА "NewTimes.kz".

По информации руководителя пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства Ануара Жайнакова, на данный момент дипломаты не получали информацию о пострадавших в урагане гражданах РК.

"Журналисты сообщили о том, что якобы в эпицентре урагана "Мэтью" в штате Флорида в США находятся казахстанцы. Могу вам сказать, что к нам информация о них не поступала, к нам они не обращались. Поэтому мы рекомендуем за помощью, если она необходима, обратиться в наше посольство в Вашингтоне. Наши дипломаты окажут соответствующее содействие", - прокомментировал он.

Контакты посольства Казахстана в Вашингтоне: +1 202 232 5488.

Вместе с тем, как сообщает Русская служба ВВС, миллионы людей покидают атлантическое побережье американского штата Флорида из-за надвигающегося мощнейшего за последние более чем 10 лет урагана.

Национальный центр прогнозирования ураганов предупредил, что в результате шторма могут подняться волны до пяти метров высотой. Это грозит дополнительными разрушениями.

Уровень опасности урагана "Мэтью" ранее был снова повышен до четвертой категории из пяти возможных. Столь сильный ураган не приближался к берегам Флориды с 2004 года.

Вместе с тем, по предварительным данным, 283 человека уже стали жертвами урагана "Мэтью" на Гаити.