От урагана "Мэтью" на Гаити погибло более 280 человек

Ранее сообщалось о 264 погибших.
Число погибших в Южном департаменте Гаити после прохождения урагана "Мэтью" возросло до 283, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio Television Caraibes.
Ранее сообщалось о 264 погибших. По данным компании, больше всего жертв отмечено в коммуне Шанталь – 90 человек, за ним следует коммуна Лез-Англе – 85 погибших. Почти 35 тысяч человек остались без крыши над головой в результате разгула стихии. Поисковые и спасательные работы продолжаются.
Южный департамент относится к числу наиболее пострадавших регионов островного карибского государства. Кроме того, стихия уничтожила около 80% построек в городе Жереми на юго-западе страны в департаменте Гранд-Анс, местные власти заявили, что город полностью разрушен.
Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. Ожидается, что к вечеру четверга по местному времени "Мэтью" достигнет Флориды, а затем затронет штаты Джорджия, Северная и Южная Каролина. В штатах Флорида и Южная Каролина президент США уже объявил режим чрезвычайной ситуации.
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