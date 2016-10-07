От урагана "Мэтью" на Гаити погибло более 280 человек

Автор:
От урагана "Мэтью" на Гаити погибло более 280 человек

Ранее сообщалось о 264 погибших.

Число погибших в Южном департаменте Гаити после прохождения урагана "Мэтью" возросло до 283, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio Television Caraibes.

Ранее сообщалось о 264 погибших. По данным компании, больше всего жертв отмечено в коммуне Шанталь – 90 человек, за ним следует коммуна Лез-Англе – 85 погибших. Почти 35 тысяч человек остались без крыши над головой в результате разгула стихии. Поисковые и спасательные работы продолжаются.

Южный департамент относится к числу наиболее пострадавших регионов островного карибского государства. Кроме того, стихия уничтожила около 80% построек в городе Жереми на юго-западе страны в департаменте Гранд-Анс, местные власти заявили, что город полностью разрушен.

Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. Ожидается, что к вечеру четверга по местному времени "Мэтью" достигнет Флориды, а затем затронет штаты Джорджия, Северная и Южная Каролина. В штатах Флорида и Южная Каролина президент США уже объявил режим чрезвычайной ситуации.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.10.2016, 12:23
  
В эпицентре урагана "Мэтью" во Флориде оказались казахстанцы, МИД обещает им помочь
26.09.2016, 12:48
  
На трассе Уральск-Атырау в ДТП погибли пять человек
23.09.2016, 10:01
  
Жених с невестой погибли в ДТП, спеша на собственную свадьбу
11.09.2016, 15:43
  
Близ столицы Йемена при бомбардировке погибли более 20 человек
08.09.2016, 10:08
  
Более 1200 человек погибло в ДТП в Казахстане
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В эпицентре урагана "Мэтью" во Флориде оказались казахстанцы, МИД обещает им помочь
Самые дорогие мировые бренды
Скончался первый президент независимой Словакии Михал Ковач
Бразильского футболиста задержали с 793 килограммами марихуаны
Новая головоломка со спичками набирает популярность в сети 2
Польские женщины протестуют против планов запретить аборты 2
В этом году будет уникальный октябрь 10
Пожилой миллионер случайно женился на своей молодой внучке 2
Британские медики впервые вылечили от ВИЧ взрослого человека
Для бездетных женщин в Японии создали ребенка-робота