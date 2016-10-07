От урагана "Мэтью" на Гаити погибло более 280 человек

Ранее сообщалось о 264 погибших.

Число погибших в Южном департаменте Гаити после прохождения урагана "Мэтью" возросло до 283, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio Television Caraibes.

Ранее сообщалось о 264 погибших. По данным компании, больше всего жертв отмечено в коммуне Шанталь – 90 человек, за ним следует коммуна Лез-Англе – 85 погибших. Почти 35 тысяч человек остались без крыши над головой в результате разгула стихии. Поисковые и спасательные работы продолжаются.

Южный департамент относится к числу наиболее пострадавших регионов островного карибского государства. Кроме того, стихия уничтожила около 80% построек в городе Жереми на юго-западе страны в департаменте Гранд-Анс , местные власти заявили, что город полностью разрушен.