Самые дорогие мировые бренды

Консалтинговое агентство Interbrand Corp опубликовало рейтинг самых дорогих мировых брендов по итогам 2015 года.

Согласно рейтингу, первое место занял Apple, стоимость которого за год выросла на пять процентов, до 179,1 миллиарда долларов. На втором месте оказался Google (подорожал на 11 процентов, до 133,3 миллиарда долларов). Замыкает тройку лидеров Coca-Cola, 13 лет возглавлявшая список (минус семь процентов, до 73,1 миллиарда долларов). По данным Lenta.ru, четвертый год подряд в топ-3 попадают одни и те же бренды, меняется лишь распределение мест между ними.

В первой десятке рейтинга также оказались шесть представителей высокотехнологичного сектора, в том числе Microsoft (четвертое место, стоимость 72,8 миллиарда долларов), IBM (шестое место, 52,5 миллиарда долларов), Samsung (седьмое место, 51,8 миллиарда долларов), Amazon (восьмое место, 50,3 миллиарда долларов). Кроме того, в десятку попали автомобильные бренды Toyota (пятое место) и Mercedes (девятая позиция), а также General Electric (десятое место).

Подчеркнем, что самым быстрорастущим оказался бренд Facebook (плюс 48 процентов, до 32,6 миллиардов долларов), занявший 15-е место. На последних позициях, заняв 99-е и 100-е места, оказались компании Lenovo и Tesla. Отметим, что при расчете стоимости брендов учитываются финансовые результаты компаний, их влияние на решения потребителей о покупках и способность обеспечить доходы.