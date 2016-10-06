Скончался первый президент независимой Словакии Михал Ковач

В последние годы Ковач тяжело болел, испытывая проблемы с сердцем, одновременно у него развивалась болезнь Паркинсона.
Первый президент независимой Словакии Михал Ковач скончался в Братиславе в возрасте 86 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал Teraz.
Ковач занимал пост главы республики в 1993-1998 годах.
"Экс-президент Словакии Михал Ковач скончался в ночь на воскресенье в братиславской больнице святого Михала. Ковач был доставлен сюда в тяжелом состоянии в пятницу и размещен в отделении реанимации и кардиологии, однако затем его состояние ухудшилось, и врачи, стремясь сохранить пациенту жизнь, перевели его в состояние искусственного сна и подключили к аппаратуре искусственного дыхания. Тем не менее, все предпринятые медиками меры не помогли спасти жизнь экс-президента", - говорится в сообщении.
В последние годы Ковач тяжело болел, испытывая проблемы с сердцем, одновременно у него развивалась болезнь Паркинсона. Ранее в 2016 году он уже дважды подвергался экстренной госпитализации.
Ковач после чехословацкой "бархатной революции" 1989 года занимал пост министра финансов Словакии, а с 1992 года был председателем нижней палаты федерального парламента. После разделения с 1 января 1993 года Чехословацкой федерации на две республики Ковач был избран первым президентом самостоятельной Словацкой республики.
Ковач на посту главы страны стремился придерживаться демократических принципов, в связи с чем ему пришлось вступить в противодействие с тогдашним премьером Владимиром Мечьяром, проявлявшим авторитарные черты в руководстве страной. Для дискредитации Ковача с целью отправить его в отставку республиканская контрразведка в 1994 году организовала похищение сына президента. Однако Ковач выстоял в борьбе с премьером и успешно завершил свой мандат в 1998 году.
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