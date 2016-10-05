Новая головоломка со спичками набирает популярность в сети

По интернету распространилась картинка, демонстрирующая одно из заданий головоломки.
Не так давно в сети появилась новая головоломка, которая за довольно короткий срок смогла завоевать популярность среди интернет-пользователей. Она представляет собой неверное уравнение из спичек, а игроку необходимо превратить его в правильное путем перемещения одной из них, сообщает РИА "VistaNews".
По интернету распространилась картинка, демонстрирующая одно из заданий головоломки. На ней изображено неверное арифметическое уравнение «6+4=4». Игроку необходимо подумать, каким образом его превратить в правильное, переставив лишь одну спичку.
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