Новая головоломка со спичками набирает популярность в сети

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Новая головоломка со спичками набирает популярность в сети

По интернету распространилась картинка, демонстрирующая одно из заданий головоломки.

Не так давно в сети появилась новая головоломка, которая за довольно короткий срок смогла завоевать популярность среди интернет-пользователей. Она представляет собой неверное уравнение из спичек, а игроку необходимо превратить его в правильное путем перемещения одной из них, сообщает РИА "VistaNews".

По интернету распространилась картинка, демонстрирующая одно из заданий головоломки. На ней изображено неверное арифметическое уравнение «6+4=4». Игроку необходимо подумать, каким образом его превратить в правильное, переставив лишь одну спичку.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Aleks
Aleks
И что нового в этой головоломке? Этой головоломке больше лет чем спичкам.
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05.10.2016, 11:48
фото пользователя pcproman
pcproman
+100500. В советское время книжки были, по играм со спичками и всяким головоломкам.
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05.10.2016, 12:01
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