Новая головоломка со спичками набирает популярность в сети

По интернету распространилась картинка, демонстрирующая одно из заданий головоломки.

Не так давно в сети появилась новая головоломка, которая за довольно короткий срок смогла завоевать популярность среди интернет-пользователей. Она представляет собой неверное уравнение из спичек, а игроку необходимо превратить его в правильное путем перемещения одной из них, сообщает РИА "VistaNews".

По интернету распространилась картинка, демонстрирующая одно из заданий головоломки. На ней изображено неверное арифметическое уравнение «6+4=4». Игроку необходимо подумать, каким образом его превратить в правильное, переставив лишь одну спичку.