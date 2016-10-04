Польские женщины протестуют против планов запретить аборты

Вышедшие на акцию протеста женщины были одеты во все черное.

Накануне в Польше женщины вышли на улицы, протестуя против законодательных предложений о введении полного запрета на аборты , пишет Русская служба ВВС.

В центре Варшавы утром в понедельник состоялась демонстрация одетых в черное женщин, которые провели акцию протеста под названием " Черный понедельник ".

Женщины, выступающие против запрета на аборты, в этот день отказываются от работы и учебы, а также от выполнения домашних обязанностей. Примером для них послужила похожая забастовка исландских женщин в 1975 году.

Акции протеста проходят и в других городах страны. Пока неясно, сколько именно женщин принимают участие в этих акциях и насколько распространены они за пределами больших городов. Если закон, обсуждаемый сейчас в сейме, будет утвержден, он сделает польские законы об абортах столь же жесткими, что и в других двух католических странах, Мальте и Ватикане .

Закон предусматривает наказание за совершенный аборт в форме пятилетнего тюремного заключения. Тюрьма угрожает также врачам, которые соглашаются на прекращение беременности. Противники закона утверждают, что он может привести к тому, что женщины, которые перенесли выкидыш , могут становиться подозреваемыми в намерении искусственно прервать беременность.

Отдельный закон предлагает ввести новые ограничения на процедуру искусственного оплодотворения, позволяя оплодотворение только одного зародыша в течение данной процедуры и вводя запрет на замораживание эмбрионов.

Городские власти в городе Ченстохова на юге Польши разрешили сотрудницам взять выходной в понедельник, но несколько учреждений закрылись в знак солидарности с протестующими. Католическая церковь выступает за введение полного запрета на аборты . Польская конференция епископов обратилась к католикам страны с просьбой молиться за то, чтобы "на всех поляков, которые выступают в защиту жизни от зачатия до смерти, снизошло сияние Святого Духа".

"Если мы согласны на убийство женщиной своего ребенка, как мы можем требовать, чтобы другие люди не убивали друг друга?" - написала одна из женщин.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подверг критике участников протестов.

"Мы рассчитываем на серьезные дебаты по вопросам жизни, смерти и рождения. Мы не рассчитываем на карнавальных акции, создающие ненужные проблемы".

Активисты движений, выступающих в поддержку запрета на аборты, также вышли на улицы - одетые во все белое.

В Польше уже сейчас действуют серьезные ограничения на аборты. Исключения, когда разрешаются аборты, включают:

- ситуации, в которых жизнь женщины подвергается опасности;

- ситуации, в которых есть опасность серьезного и необратимого повреждения зародыша;

- ситуации, в которых беременность возникла в результате акта насилия или инцеста, что должно быть подтверждено в судебном порядке.