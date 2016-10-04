Польские женщины протестуют против планов запретить аборты

Вышедшие на акцию протеста женщины были одеты во все черное.
Накануне в Польше женщины вышли на улицы, протестуя против законодательных предложений о введении полного запрета на
В центре Варшавы утром в понедельник состоялась демонстрация одетых в черное женщин, которые провели акцию протеста под названием "
Женщины, выступающие против запрета на аборты, в этот день отказываются от работы и учебы, а также от выполнения домашних обязанностей. Примером для них послужила похожая забастовка исландских женщин в 1975 году.
Акции протеста проходят и в других городах страны. Пока неясно, сколько именно женщин принимают участие в этих акциях и насколько распространены они за пределами больших городов. Если закон, обсуждаемый сейчас в сейме, будет утвержден, он сделает польские законы об абортах столь же жесткими, что и в других двух католических странах,
Закон предусматривает наказание за совершенный аборт в форме пятилетнего тюремного заключения. Тюрьма угрожает также врачам, которые соглашаются на прекращение беременности. Противники закона утверждают, что он может привести к тому, что женщины, которые перенесли
Отдельный закон предлагает ввести новые ограничения на процедуру искусственного оплодотворения, позволяя оплодотворение только одного зародыша в течение данной процедуры и вводя запрет на замораживание эмбрионов.
Городские власти в городе
"Если мы согласны на убийство женщиной своего ребенка, как мы можем требовать, чтобы другие люди не убивали друг друга?" - написала одна из женщин.
"Мы рассчитываем на серьезные дебаты по вопросам жизни, смерти и рождения. Мы не рассчитываем на карнавальных акции, создающие ненужные проблемы".
Активисты движений, выступающих в поддержку запрета на аборты, также вышли на улицы - одетые во все белое.
В Польше уже сейчас действуют серьезные ограничения на аборты. Исключения, когда разрешаются аборты, включают:
- ситуации, в которых жизнь женщины подвергается опасности;
- ситуации, в которых есть опасность серьезного и необратимого повреждения зародыша;
- ситуации, в которых беременность возникла в результате акта насилия или инцеста, что должно быть подтверждено в судебном порядке.
В число европейских стран с похожими законами входят Ирландия,
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