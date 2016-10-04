В этом году будет уникальный октябрь

Это будет единственный раз в нашей жизни, когда мы проживем месяц, в котором будет 5 понедельников, 5 суббот и 5 воскресений.

Предыдущий такой месяц был в 1191 году, а следующий будет только в 2837-м. Обычно это случается один раз в 823 года, подсчитали суеверные китайцы, сообщает Росбалт.

Они же называют такой месяц «пригоршня денег» и рекомендуют поздравить с наступлением этого октября своих друзей. Через четыре дня следует ждать денег. Китайцы объясняют это чудо законами фэншуя.