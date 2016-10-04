В этом году будет уникальный октябрь

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В этом году будет уникальный октябрь

Это будет единственный раз в нашей жизни, когда мы проживем месяц, в котором будет 5 понедельников, 5 суббот и 5 воскресений.

Предыдущий такой месяц был в 1191 году, а следующий будет только в 2837-м. Обычно это случается один раз в 823 года, подсчитали суеверные китайцы, сообщает Росбалт.

Они же называют такой месяц «пригоршня денег» и рекомендуют поздравить с наступлением этого октября своих друзей. Через четыре дня следует ждать денег. Китайцы объясняют это чудо законами фэншуя.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Красава
Красава
Такие  сообщения приходят почти каждый месяц на ватцап.
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04.10.2016, 11:08
фото пользователя Mariam86
Mariam86
Поздравляю всех. Если к субботе не дадут зарплату подам в суд на Диапазон)
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04.10.2016, 11:11
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