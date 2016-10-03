Пожилой миллионер случайно женился на своей молодой внучке

Пара встретилась на сайте знакомств для пожилых мужчин.
24-летняя девушка была шокирована, когда через 3 месяца после свадьбы узнала, что пожилой миллионер, за которого она вышла замуж, на самом деле ее дедушка, сообщает газета The Mirror.
Открытие было сделано случайно: она сидела в своем новом доме в
Пара встретилась на сайте знакомств для пожилых мужчин. Муж и дедушка девушки сказал, что на этом сайте он посмотрел много фотографий разных девушек, но когда увидел именно ее снимки, у него возникло странное чувство, похожее на дежавю. Тогда он не мог понять, почему она показалась ему такой знакомой.
До вступления в брак они практически не обсуждали своих родственников. Несмотря ни на что, пара планирует остаться вместе.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.