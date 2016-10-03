Пожилой миллионер случайно женился на своей молодой внучке

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Пожилой миллионер случайно женился на своей молодой внучке

Пара встретилась на сайте знакомств для пожилых мужчин.

24-летняя девушка была шокирована, когда через 3 месяца после свадьбы узнала, что пожилой миллионер, за которого она вышла замуж, на самом деле ее дедушка, сообщает газета The Mirror.

Открытие было сделано случайно: она сидела в своем новом доме в Майами и листала старые фотоальбомы. Внезапно на одной из фотографий она увидела своего отца. Позже выяснилось, что ее дедушка прервал контакты с семьей после развода, поэтому она никогда его не знала.

Пара встретилась на сайте знакомств для пожилых мужчин. Муж и дедушка девушки сказал, что на этом сайте он посмотрел много фотографий разных девушек, но когда увидел именно ее снимки, у него возникло странное чувство, похожее на дежавю. Тогда он не мог понять, почему она показалась ему такой знакомой.

До вступления в брак они практически не обсуждали своих родственников. Несмотря ни на что, пара планирует остаться вместе.

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