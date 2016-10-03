Британские медики впервые вылечили от ВИЧ взрослого человека

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Британские медики впервые вылечили от ВИЧ взрослого человека

В Великобритании взрослый человек впервые вылечился от ВИЧ-инфекции.

Об этом заявили медики Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Университетского и Королевского колледжей Лондона сообщает Lenta.ru.

По данным издания, пациентом был 44-летний мужчина, Он стал первым из 50 человек, успешно прошедшим специальную противовирусную терапию. Ученые отметили, что новая методика позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ сразу во всем организме, а не только в тех местах, где вирус наиболее активен. Как показали исследования, содержание вируса в его крови после прохождения терапии столь мало, что привело к отрицательным результатам анализов.

Как сообщает The Sunday Times, ранее известная стандартная антиретровирусная терапия помогает подавлять активные инфицированные клетки. Однако она не затрагивает остальные зараженные T-лимфоциты. Поэтому существующие в настоящее время препараты способны контролировать активность ВИЧ-инфекции, но не избавляться от нее. Ученые отмечают, что предложенная ими терапия пока проходит испытания. Пока она не предназначена для широкого клинического внедрения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2014 году около 37 миллионов человек в мире были инфицированы ВИЧ. От причин, связанных с заболеванием, умерли 34 миллиона. Согласно тем данным, от вируса ежегодно погибали около 1,5 миллиона человек и около 2,2 миллиона становились носителями вируса. Отметим, что противовирусную терапию получают менее половины заболевших.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает медленно развивающее заболевание, поражающее иммунную систему. В результате этого организм оказывается неспособным защититься от безвредных для здорового индивида инфекций. В настоящее время заболевание считается не поддающимся полному излечению. Но современная противовирусная терапия позволяет свести к минимуму развитие ВИЧ-инфекции, конечной и необратимой стадией которой является СПИД.

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