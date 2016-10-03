Для бездетных женщин в Японии создали ребенка-робота

Цена такого ребенка-робота составит 39 800 иен (392 доллара).
Компания Toyota Motor объявила о создании ребенка-робота, получившего название KiroboMini; он предназначен для бездетных женщин в Японии, где наблюдается рекордное падение уровня рождаемости, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
По данным агентства, изобретение Toyota призвано смягчить последствия негативной демографической тенденции в Японии, лидирующей по показателям старения населения среди развитых стран.
"Он немного покачивается, тем самым имитируя сидящего ребенка, у которого еще не до конца развиты навыки координации", - цитирует агентство слова главного разработчика Фуминори Катаока. По словам Катаоки, подобная особенность "вызовет эмоциональную связь" между роботом и его обладателем.
Как сообщается, Toyota планирует начать продажи Kirobo Mini в следующем году. Цена составит 39 800 иен (392 доллара).
Создание Kirobo Mini стало важным шагом на пути к изобретению более продвинутых роботов, способных распознавать и реагировать на человеческие эмоции, отметили в Toyota.
По данным Рейтер, Toyota является не единственной компанией, занимающейся разработками детей-роботов. Так, японская Intelligent System Co Ltd ранее выпустила робота Paro, предназначенного для смягчения психических расстройств у пожилых японцев, составляющих примерно четверть от всего населения страны.
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