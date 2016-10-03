Американским студентам разрешили выбирать себе прозвища

Учащиеся в Университете Мичигана смогут выбрать себе официальное прозвище, которым их будут называть преподаватели.

В США студентам из Университета Мичигана предложили выбрать себе официальные прозвища, которые запишут во все документы. Профессора также должны будут называть учащихся новым "именем", передает Today.kz со ссылкой на The College Fix.

Также руководство вуза решило позволить студентам выбрать для себя личное местоимение, которое должно подчеркивать индивидуальность каждого учащегося. Все прозвища и местоимения будут внесены в реестр вуза и записаны в журналы.

Таким образом, студенты смогут указать на свою гендерную принадлежность, если они отличается от биологического пола. Преподавателей обяжут называть студентов в соответствии с их выбором, а если учитель вдруг ошибется, подопечные всегда могут его поправить, чтобы впредь он обращался к человеку правильно.

Однако такая идея пришлась по вкусу не всем учащимся. Многие считают, что студенты зайдут слишком далеко в выдумывании прозвищ, и скоро появятся оскорбительные и неадекватные "имена". Так, один из студентов уже попросил называть себя "Ваше Величество".