В Китае назначена дата слушания по делу казахстанки, обвиненной в контрабанде наркотиков

Сторона защиты рассчитывает на благоприятный исход уголовного дела.
В КНР назначена дата слушания по делу Акжаркын Турлыбай, осужденной ранее за контрабанду наркотиков, передает Zakon.kz со ссылкой на адвоката Акжаркын Сункара Нурмагамбетова.
"Заседание в отношении гражданки РК Акжаркын Турлыбай в суде Гуанчжоу КНР назначено на 25.10.2016 г. Ранее суд апелляционной инстанции отменил приговор о пожизненном лишении свободы (за контрабанду). О слушании уведомлены все заинтересованные лица, участвуют защита, родственники Турлыбай и МИД РК. Сторона защиты рассчитывает на благоприятный исход уголовного дела, и благодарит всех небезразличных людей за поддержку", - сообщил Нурмагамбетов.
Напомним, в середине марта 2014 года в МИД Казахстана обратилась мать Акжаркын Турлыбай с просьбой оказать содействие в поиске ее дочери, которая выехала в Гуанчжоу. Долгое время Турлыбай не выходила на связь с матерью, и посольство в КНР обратилось к местным властям Гуанчжоу с просьбой определить местонахождение девушки. В результате запроса выяснилось, что девушка была задержана представителями местных правоохранительных органов. Ее задержали по подозрению в транспортировке наркотических веществ. По китайскому законодательству статья обвинения очень серьезная, наказание - вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. 15 июня суд в Китае приговорил Акжаркын Турлыбай к пожизненному сроку. В мае апелляционный суд Гуандунского суда КНР отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.
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