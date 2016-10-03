В Китае назначена дата слушания по делу казахстанки, обвиненной в контрабанде наркотиков

Сторона защиты рассчитывает на благоприятный исход уголовного дела.

В КНР назначена дата слушания по делу Акжаркын Турлыбай, осужденной ранее за контрабанду наркотиков, передает Zakon.kz со ссылкой на адвоката Акжаркын Сункара Нурмагамбетова.

"Заседание в отношении гражданки РК Акжаркын Турлыбай в суде Гуанчжоу КНР назначено на 25.10.2016 г. Ранее суд апелляционной инстанции отменил приговор о пожизненном лишении свободы (за контрабанду). О слушании уведомлены все заинтересованные лица, участвуют защита, родственники Турлыбай и МИД РК . Сторона защиты рассчитывает на благоприятный исход уголовного дела, и благодарит всех небезразличных людей за поддержку", - сообщил Нурмагамбетов.