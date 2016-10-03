400 иранских чиновников накажут за высокие зарплаты

Жалованье госслужащих доходило до 20 000 USD.

Суд в Иране рассмотрит дела почти 400 чиновников из-за их чрезмерно высоких зарплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс .

Согласно докладу аудиторского суда Ирана, некоторые руководители государственных банков зарабатывают порядка 622 миллионов иранских риалов (20 тысяч долларов), в то время как средняя зарплата госслужащего в исламской республике составляет 400 долларов.

"Я надеюсь, что (доклад) станет источником фундаментальных реформ в стране, и что отдельные личности не смогут использовать (систему) ради собственной выгоды", - цитирует агентство слова спикера иранского парламента Али Лариджани .

Он также отметил, что в иранскую казну уже вернули порядка 50 миллиардов риалов, которые расходовались на непомерно большие зарплаты чиновников.

По словам Лариджани, дела были открыты в отношении 397 чиновников, чьи зарплаты превышали 200 миллионов риалов.