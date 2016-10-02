Лидер Южной Кореи призвала жителей КНДР бежать на Юг

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Лидер Южной Кореи призвала жителей КНДР бежать на Юг

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе открыто призвала военнослужащих и жителей КНДР бежать из страны на Юг, выступая в субботу на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины южнокорейских вооруженных сил, пишет РИА Новости.

Полный текст ее выступления распространен агентством Рёнхап.

"Мы откроем путь к тому, чтобы жители Северной Кореи нашли свои мечты и свою судьбу. Мы хотим, чтобы вы в любое время направлялись в свободную Республику Корея", — сказала Пак Кын Хе, обращаясь к жителям КНДР.

При этом она подвергла критике власти в Пхеньяне и пригрозила дать отпор каким-либо "провокациям" со стороны КНДР.

"Северокорейские власти грозят даже применить атомную бомбу против наших граждан, и впредь, добиваясь миниатюризации и повышения точности ядерных вооружений, вовсе не собираются отказываться от новых ядерных испытаний и ракетных провокаций", — сказала Пак Кын Хе.

"В случае если Северная Корея пойдет на провокацию, необходимо дать быстрый и мощный отпор и четко показать, какую цену за провокацию придется заплатить", — подчеркнула президент Южной Кореи.

При этом Пак Кын Хе призвала не допустить внутреннего раскола южнокорейского общества, который она назвала "более страшным, чем ядерное оружие Севера".

Северная Корея 9 сентября сообщила об успешном проведении очередных ядерных испытаний, а также о том, что обладает ядерными боеголовками для своих ракет. По данным южнокорейских военных, мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн, что почти вдвое превышает мощность взрыва в январе — 6 килотонн. Проведенные в начале сентября ядерные испытания оцениваются как самые крупные в истории КНДР.

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