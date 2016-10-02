Боевики ИГИЛ планируют отравить водопроводы в городах ЕС и СНГ

Сотрудникам МВД стали известны планы боевиков
Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Лайфа.
По поступившим правоохранителям сведениям, одной из целей террористов станет система центрального водоснабжения. Экстремисты собираются отравить воду, которая поступает в жилые многоквартирные дома, чтобы охватить огромное количество людей.
— Боевики намерены применять сильнодействующие лекарственные препараты и различные химические вещества, имеющиеся в свободной продаже, — говорится в документе одного из специализированных подразделений
В качестве исполнителей терактов планируют использовать так называемых одиноких волков, которые оставили зону боевых действий и вернулись на родину.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.