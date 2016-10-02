Боевики ИГИЛ планируют отравить водопроводы в городах ЕС и СНГ

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Боевики ИГИЛ планируют отравить водопроводы в городах ЕС и СНГ

Сотрудникам МВД стали известны планы боевиков ИГИЛ (ИГ, запрещена в Казахстане) по проведению масштабной химической атаки на крупнейшие города Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ.

Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Лайфа.

По поступившим правоохранителям сведениям, одной из целей террористов станет система центрального водоснабжения. Экстремисты собираются отравить воду, которая поступает в жилые многоквартирные дома, чтобы охватить огромное количество людей.

— Боевики намерены применять сильнодействующие лекарственные препараты и различные химические вещества, имеющиеся в свободной продаже, — говорится в документе одного из специализированных подразделений МВД РФ.

В качестве исполнителей терактов планируют использовать так называемых одиноких волков, которые оставили зону боевых действий и вернулись на родину.

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