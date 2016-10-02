В США погиб годовалый ребенок от выстрела из пистолета

Годовалый ребенок погиб в результате выстрела в голову в американском городе Макдоно (штат Джорджия), сообщает РИА Новости со ссылкой на Henry Herald и полицию.

По данным телеканала, ребенок находился у себя дома вместе с трехлетним братом в субботу вечером, когда один из них, предположительно, взял пистолет, принадлежавший одному из взрослых членов семьи.

"Ведется расследование, мы работаем над тем, чтобы установить, был ли это нанесенный самому себе выстрел или же случайный", — заявил представитель полиции округа Майк Ирланд (Mike Ireland).

По его словам, находившиеся в доме во время инцидента взрослые не видели, что произошло, но слышали выстрел, после чего позвонили в службу спасения.