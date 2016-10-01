Из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали более 300 человек в Мексике

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Из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали более 300 человек в Мексике

Фото сайта Informador

Власти Мексики начали эвакуацию более 300 жителей деревень, расположенных вблизи вулкана Колима, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Informador.

"Уже открыты временные места проживания для размещения приблизительно 300 человек из населенных пунктов Басеррера, Йербабуэна и Сан-Антонио в муниципии Комала и других деревень", — заявил генеральный директор управления гражданской обороны Мексики Мелькор Урсуа Кирос.

По словам Кироса, в пятницу вечером усилилась активность вулкана, что привело к выбросу большого количества магмы.

Вулкан расположен на территории штатов Колима и Халиско. Его называют "Огненным вулканом", и он является наиболее активным в Мексике — с 1576 года зафиксировано более 40 извержений.

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