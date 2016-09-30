Водитель кричавший "Аллах акбар" пытался задавить пешеходов в Вене

Следователи не исключают возможности существования религиозной или политической подоплеки в действиях задержанного.
Полиция Вены задержала 21-летнего водителя, который в районе площади Квелленплатц пытался задавить пешеходов. По словам очевидцев, из окна своего автомобиля он кричал: "Аллах акбар!". Об этом сообщает Radio Wien со ссылкой на пресс-секретаря полиции Томаса Киблингера, передает РБК.
"Он ехал прямо на пешеходов, целенаправленно", - подчеркнул Киблингер. Инцидент произошел в 11:00 по местному времени, никто не пострадал.
На место происшествия после звонка очевидцев в правоохранительные органы сразу же выехали бойцыспециального отряда быстрого реагирования и задержали подозреваемого. По словам Киблингера, задержанный имеет турецкие корни. Пресс-секретарь полиции также отметил, что мужчина выкрикивал исламистские лозунги и во время задержания.
Следователи не исключают возможности существования религиозной или политической подоплеки в действиях задержанного.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.