Мальчик, который выглядит как 80-летний старик, родился в Бангладеш

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Родители малыша пребывают на седьмом небе от счастья и называют его "чудо-ребёнком".

В Бангладеш на свет появился мальчик с редким заболеванием, вызывающим стремительное старение кожи. Об этом сообщает Daily Mail , передает Life.ru.

Врачи заявляют, что прогерией страдает всего один человек на четыре миллиона, что часто приводит к отказу от обычной жизни, поскольку тело стареет очень быстро. У малыша наблюдаются все те внешние признаки, которые свойственны пожилым людям, - морщины, нависшие веки, дряблая кожа и густые волосы на теле.

Несмотря на болезнь мальчика, его родители пребывают на седьмом небе от счастья из-за того, что у них родился "чудо-ребёнок". Отец малыша заявил, что они могут только благодарить бога за его появление на свет.

- Мы принимаем его таким, какой он есть. Мы так счастливы, что теперь в нашем доме есть мальчик, - заявляют счастливые родители, подарив своей дочери братика.