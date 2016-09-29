Обама готов отправить своих дочерей в армию

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Обама готов отправить своих дочерей в армию

Президент США также высказался за то, чтобы больше американцев служили в вооруженных силах страны.

Об этом хозяин Белого дома заявил в среду на встрече с военнослужащими на базе сухопутных войск США Форт-Ли (штат Вирджиния), показанной в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, как бы он отнесся к тому, если бы 18-летняя Малия и 15-летняя Саша захотели поступить на военную службу.

"Я бы сказал: "Действуйте", - заверил Обама. "Я бы солгал, сказав, что иногда не нервничал бы по поводу их возможных назначений, - признался Обама. - Ваши дети - это ваши дети, и хочется, чтобы они всю жизнь провели в пижаме, если есть такая возможность".

Обама также высказался за то, чтобы больше американцев служили в вооруженных силах страны. В особенности, по его словам, это относится к наиболее состоятельным гражданам.

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