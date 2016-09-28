Скончался экс-президент Израиля Шимон Перес

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Скончался экс-президент Израиля Шимон Перес

Перес считается последним из плеяды "отцов-основателей" Израиля, создателем его военно-промышленного комплекса и ядерной программы, архитектором ближневосточного мирного процесса.

Экс-президент Израиля Шимон Перес скончался во вторник в возрасте 93 лет, не оправившись от инсульта, который он перенес две недели назад, сообщают агентства Рейтер, Синьхуа и телеканал Би-би-си. После инсульта Перес был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппаратуре искусственной вентиляции легких. Медики поначалу отмечали признаки улучшения и даже пытались вернуть его в сознание, но во вторник его состояние резко ухудшилось, сообщает РИА Новости.

Перес, родившийся на территории современной Белоруссии, считается последним из плеяды "отцов-основателей" Израиля, создателем его военно-промышленного комплекса и ядерной программы, архитектором ближневосточного мирного процесса.

Он занимал более десятка министерских постов, дважды возглавлял правительство Израиля, в 2007–2014 годах был президентом страны. За подписание мирных соглашений с палестинцами Перес в 1994 году получил Нобелевскую премию вместе с тогдашним израильским премьером Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом.

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