​В Германии арестовали вратаря после 43 пропущенных за матч мячей

Автор:
​В Германии арестовали вратаря после 43 пропущенных за матч мячей

Причину ареста Марко Квиотека в полиции комментировать отказались, а сам игрок получил несколько сотен сообщений в поддержку.

В Германии голкипер любительского клуба "Вондерорт" Марко Квиотек был арестован полицией после того, как пропустил 43 мяча за матч, сообщает iSport.ua.

Домашний поединок против "ПСВ Оберхаузен" завершился невероятным разгромом со счетом 0:43. Спустя пять дней на одной из тренировок команды несколько полицейских подошли к 25-летнему футболисту и увели его прямо из вратарской площади.

По пути к полицейской машине Квиотек крикнул своим ошарашенным партнерам, что "они просто хотят уточнить некоторые детали".

Причину ареста Квиотека в полиции комментировать отказались, а сам игрок получил несколько сотен сообщений в поддержку. Тренер " Вондерорта" Ивон Лисенфельд сказал после инцидента: "Мы ничего не знаем. В полиции нам ничего не сообщают. Сначала Марко пропустил 43 гола, а потом его забрали в тюрьму".

"Полиция не говорит нам, что случилось, и мы не можем дозвонится Марко на мобильный телефон. Надеюсь, что все хорошо, и он вернется к следующей игре", - добавил директор клуба Кристиан Шреэр.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.09.2016, 16:06
  
Я не знаю, как такие люди, как Васильев вообще работают в футболе
21.09.2016, 21:18
  
Игрок «Актобе» Щёткин покинул клуб после скандала
21.09.2016, 15:52
  
Юрий Уткульбаев, тренер «Актобе»: Были прямые угрозы в адрес нашего игрока
20.09.2016, 22:44
  
Форвард "Актобе" Щеткин покинул клуб после скандала с участием Васильева и тренеров
20.09.2016, 19:03
  
«Актобе» 5-й раз подряд проиграл «Астане» на последних минутах
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Собака-профессор появилась в Американском университете
Как будут делить свое 400-миллионное состояние Брэд Питт и Анджелина Джоли 1
В NASA прокомментировали открытие нового знака зодиака
Уровень интеллекта ребенка зависит от матери 27
Восемь айфонов купил своей собаке сын самого богатого человека в Китае 46
NASA: Появился 13-й знак зодиака, даты других знаков изменились 1
Фигуранту дела о взрыве в Нью-Йорке грозит до 20 лет по каждой из пяти статей 1
Самые страшные места на планете
Сборная Казахстана заняла 58-е место в медальном зачете Паралимпийских игр
Смертник взорвал кортеж армейского генерала в Сомали