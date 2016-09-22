​В Германии арестовали вратаря после 43 пропущенных за матч мячей

Причину ареста Марко Квиотека в полиции комментировать отказались, а сам игрок получил несколько сотен сообщений в поддержку.

В Германии голкипер любительского клуба "Вондерорт" Марко Квиотек был арестован полицией после того, как пропустил 43 мяча за матч, сообщает iSport.ua.

Домашний поединок против "ПСВ Оберхаузен" завершился невероятным разгромом со счетом 0:43. Спустя пять дней на одной из тренировок команды несколько полицейских подошли к 25-летнему футболисту и увели его прямо из вратарской площади.

По пути к полицейской машине Квиотек крикнул своим ошарашенным партнерам, что "они просто хотят уточнить некоторые детали".

Причину ареста Квиотека в полиции комментировать отказались, а сам игрок получил несколько сотен сообщений в поддержку. Тренер " Вондерорта" Ивон Лисенфельд сказал после инцидента: "Мы ничего не знаем. В полиции нам ничего не сообщают. Сначала Марко пропустил 43 гола, а потом его забрали в тюрьму".

"Полиция не говорит нам, что случилось, и мы не можем дозвонится Марко на мобильный телефон. Надеюсь, что все хорошо, и он вернется к следующей игре", - добавил директор клуба Кристиан Шреэр.