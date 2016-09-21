Как будут делить свое 400-миллионное состояние Брэд Питт и Анджелина Джоли

Что получит каждый из супругов после расторжения брака?

Как показывает опыт голливудских браков, когда разводятся мегазвезды, бракоразводные процессы длятся годами, пишет Комсомольская правда".

И вовсе не потому, что супруги цепляются за остатки своего семейного очага и надеются вернуть былое. Все дело – в огромных состояниях, которые нужно поделить между некогда родными и близкими людьми. После того, как подписано заявление на развод, пары принимаются ожесточенно делить имущество, и армия нанятых адвокатов сражается в судах за каждый кирпичик их элитной недвижимости.

В поданном ею в понедельник заявлении на развод Анджелина не требует от мужа финансовой поддержки. Однако супругам еще предстоит разделить их 400-миллионное состояние.

Сразу после свадьбы Джоли и Пита в 2014 году в прессу просочились подробности брачного контракта Анджелины и Брэда . По условиям договора, в случае измены Питта Джоли становится единоличным опекуном детей. Деньги при разводе Анджелина и Брэд планировали разделить следующим образом: средства, заработанные супругами до свадьбы, будут и далее принадлежать каждому из них по отдельности. А то, что они заработают в браке, будет поделено на шесть частей - между их детьми. Также некоторая часть состояния отойдет благотворительным фондам и детским приютам.

Итак, что же входит в состояние Джоли и Питта ? Значительная часть их богатства в 400 миллионов – это недвижимость, которую они покупали по всему миру.

Главная резиденция звездной пары – их поместье в восточном Голливуде , несколько роскошный особняков с бассейном и комнатами для их шести детей. Это местечко на окраине Лос-Анджелеса скрыто густыми деревьями, и сфотографировать его папарацци могут только с вертолета.

Другой любимый особняк Брэда и Анджелины – их французское поместье Шато Мираваль, в котором они сыграли свадьбу в 2014 году. Старинный замок и виноградники были приобретены ими в 2012 году за 60 миллионов. Этим летом появилась новость о том, что супруги решили выставить Шато Мираваль на продажу, однако покупатель, судя по всему, пока так и не нашелся.

Мираваль - это замок, несколько жилых и нежилых построек, часовня, органическая ферма и виноградники, где производится одноименное вино Miraval. Также здесь есть мото-трек для Брэда Питта - он страстно любит гонять на мотоциклах. В хозяйском доме, по разным данным, от 35 до 38 комнат. Общая территория поместья – 1000 акров (405 гектаров). Брэд Питт, увлекающийся архитектурой, лично занимался дизайном хозяйского особняка и потратил на обстановку около 500 тысяч долларов. В доме есть тренажерный зал, винный погреб, парная и спа.

Так же у пары есть особняк в Санта-Барбаре: красивый дом в курортной зоне и 11 акров земли стоят 5 миллионов долларов.

Брэду по-прежнему принадлежит дом, в котором он жил с Дженнифер Энистон : строение в традиционном американском стиле он купил в 1994 году у актрисы Эльвиры – звезды фильма «Эльвира – повелительница тьмы» за 1,7 млн. долларов.

Во время наводнения в Новом Орлеане Брэд, помогавший восстанавливать город, влюбился в это место и купил там дом – в южном стиле с элементами французской архитектуры. Он стоил супругам почти 6 миллионов. Правда, пара с тех пор так редко бывала в Новом Орлеане, что Питт спустя пару лет выставил дом на продажу, однако так до сих пор и не продал.