Как будут делить свое 400-миллионное состояние Брэд Питт и Анджелина Джоли

Что получит каждый из супругов после расторжения брака?
Как показывает опыт голливудских браков, когда разводятся мегазвезды, бракоразводные процессы длятся годами, пишет Комсомольская правда".
И вовсе не потому, что супруги цепляются за остатки своего семейного очага и надеются вернуть былое. Все дело – в огромных состояниях, которые нужно поделить между некогда родными и близкими людьми. После того, как подписано заявление на развод, пары принимаются ожесточенно делить имущество, и армия нанятых адвокатов сражается в судах за каждый кирпичик их элитной недвижимости.
В поданном ею в понедельник заявлении на развод
Сразу после свадьбы Джоли и Пита в 2014 году в прессу просочились подробности брачного контракта Анджелины и
Итак, что же входит в состояние
Главная резиденция звездной пары – их поместье в восточном
Другой любимый особняк Брэда и Анджелины – их французское поместье Шато Мираваль, в котором они сыграли свадьбу в 2014 году. Старинный замок и виноградники были приобретены ими в 2012 году за 60 миллионов. Этим летом появилась новость о том, что супруги решили выставить Шато Мираваль на продажу, однако покупатель, судя по всему, пока так и не нашелся.
Мираваль - это замок, несколько жилых и нежилых построек, часовня, органическая ферма и виноградники, где производится одноименное вино Miraval. Также здесь есть мото-трек для Брэда Питта - он страстно любит гонять на мотоциклах. В хозяйском доме, по разным данным, от 35 до 38 комнат. Общая территория поместья – 1000 акров (405 гектаров). Брэд Питт, увлекающийся архитектурой, лично занимался дизайном хозяйского особняка и потратил на обстановку около 500 тысяч долларов. В доме есть тренажерный зал, винный погреб, парная и спа.
Так же у пары есть особняк в Санта-Барбаре: красивый дом в курортной зоне и 11 акров земли стоят 5 миллионов долларов.
Брэду по-прежнему принадлежит дом, в котором он жил с
Во время наводнения в
Брэд так же владел шикарным особняком в Малибу, но в 2012 году он продал его телеведущей
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